De ijshockeyers van Tsjechië hebben zich op de Winterspelen van Pyeongchang geplaatst voor de halve finale. Ze versloegen daartoe de Verenigde Staten via shootouts. Aanvankelijk was het duel in 2-2 geëindigd.

Het is de eerste keer sinds 2006 dat de Tsjechen de laatste vier van een olympisch toernooi bereiken. Grote held was doelman Pavel Francouz die al de vijf ‘penalty’s’ van de Amerikanen stopte. Voor de Tsjechen scoorde Petr Koukal wel in de beslissende fase.