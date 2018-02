De vrouwen van Canada zijn bij het curling al in de voorronde uitgeschakeld. De regerend olympisch en wereldkampioen kan de halve finale niet meer bereiken na de nederlaag tegen Groot-Brittannië (6-5). In Pyeonchang werd gesproken van één van de grootste verrassingen van de Winterspelen.

Sinds curling in 1998 op het olympische programma kwam, behaalden de curlingsters uit Canada altijd een podiumplaats. Groot-Brittannië, in Sotsji 2014 goed voor brons, werd in 2002 olympisch kampioen.