Van der Poel breekt record Nys met 31e winst

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in het Belgische Waregem zijn 31e cross van het seizoen gewonnen. Door de winst van de Cyclocross Masters brak hij woensdagavond het record van de Belg Sven Nys (dertig zeges, in 2007).

De 23-jarige Nederlander toonde in Waregem weer eens zijn klasse. Hij startte als laatste maar haalde het hele speelveld in om solo over de streep te komen. Met een ‘wheelie’ vierde Van der Poel zijn recordzege.

Bij de vrouwen was de Belgische wereldkampioene Sanne Cant weer eens de beste. De 27-jarige Antwerpse bleef de Nederlandse Maud Kaptheijns voor. Voor Cant betekende het haar twintigste zege van het seizoen, dat afgesloten werd in Waregem.

Zondag is voor de mannen de seizoensafsluiter in Oostmalle en kan Van der Poel zijn 32e veldritzege van het seizoen bijschrijven. Wereldkampioen en grootste concurrent van Van der Poel, Wout van Aert, heeft al een punt achter het seizoen gezet.