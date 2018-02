Zilver vrouwenploeg na nederlaag tegen Japan

De Nederlandse vrouwenploeg heeft bij de Winterspelen in Zuid-Korea genoegen moeten nemen met zilver op de achtervolging. De titelverdediger bleek in de olympische finale niet opgewassen tegen het favoriete Japan. De ploeg van bondscoach Geert Kuiper verloor na zes ronden met een verschil van ruim anderhalve seconde: 2.53,89 tegen 2.55,48.

Voor Oranje kwamen Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong in actie. Japan, de ploeg van bondscoach Johan de Wit, ging de spannende strijd aan met Miho Takagi, Ayano Sato en Nana Takagi.

Lotte van Beek verving eerder op woensdag Leenstra in de halve eindstrijd tegen de Amerikaanse ploeg, die zich duidelijk spaarde voor de (nipt gewonnen) strijd om het brons tegen Canada. Van Beek kan derhalve ook op een zilveren medaille rekenen.

Bij Sotsji 2014 haalden Wüst, Leenstra, Jorien ter Mors en Van Beek, toen ook al als ingevallen vierde rijdster, het goud binnen.

Voor Wüst, die in Gangneung haar laatste olympische meters uit haar indrukwekkende loopbaan afwerkte, was het haar derde plak in Zuid-Korea. Eerder won ze goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter. Wüst is met elf olympische medailles (vijf goud, vijf zilver, een brons) de meest gedecoreerde schaatsster in de olympische historie.

Leenstra behaalde eerder in Zuid-Korea brons op de 1500 meter. De Jong pakte brons op de 3000 meter.

In de finale tegen Japan, dat dit seizoen twee keer het wereldrecord op dit onderdeel scherper stelde, bleef Nederland aanvankelijk goed in de buurt van de leidende tegenstander. Oranje nam na twee ronden zelfs even de leiding met een grootste marge van 0,47 seconde. In de slotfase moest Nederland alsnog diep buigen voor Japan.