Bondscoach Kuiper: materiaalpech

De Nederlandse schaatsers zijn in de halve finale van de achtervolging getroffen door materiaalpech. Bondscoach Geert Kuiper: ,,De veer in een schaats van Jan Blokhuijsen knapte meteen bij de start. Dat scheelde onmiddellijk drie tiende van een seconde en dat hebben we niet meer goed kunnen maken. Alle credits echter aan de Noren, die een geweldige tijd hebben neergezet.”

Hoe groot de invloed van de tegenvaller van Blokhuijsen was kon Kuiper moeilijk inschatten. ,,Ik weet niet of we anders hadden gewonnen. Maar het is natuurlijk niet prettig als dit je overkomt. En het scheelde zeker tijd op de eerste 200 meter.”