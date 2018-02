Blokhuijsen zorgt voor commotie in Zuid-Korea

Schaatser Jan Blokhuijsen heeft bij de Winterspelen in Zuid-Korea de nodige commotie veroorzaakt met een losse opmerking tijdens een internationale persconferentie. ,,Behandel honden alstublieft beter in dit land”, tekende een verslaggever van The Korea Times op uit zijn mond na de finaledag op de achtervolging. Zuid-Korea behaalde woensdag zilver achter Noorwegen en Oranje moest genoegen nemen met brons.

Het eten van hondenvlees is een gevoelig onderwerp in het gastland van de Winterspelen. Veel jonge Koreanen wagen zich er niet meer aan. Maar anderen beschouwen hondenvlees nog steeds als een lekkernij. ,,Dat is wat we aten toen we arm waren en daarmee werd het een gewoonte”, legt een burger in de krant uit.

Blokhuijsen bood een dag later zijn welgemeende excuses aan. ,,Het was niet mijn bedoeling om de Zuid-Koreanen en hun land te beledigen.”