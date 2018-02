Kramer maakt excuses aan Koreanen

Sven Kramer heeft namens de Nederlandse schaatsers de mensen in Zuid-Korea excuses gemaakt voor het incident van woensdag in het Holland House. De huldiging van de Nederlandse mannen op de achtervolging liep uit de hand en twee vrouwen in het publiek raakten gewond.

,,We willen onze oprechte excuses aanbieden voor de fans die gewond raakten”, schrijft Kramer donderdag in het Koreaans op Twitter. ,,Jullie kwamen om me aan te moedigen. Ik wens jullie een goed herstel. Ik zal mijn best doen om in de toekomst beter voor de dag te komen.”

Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest lieten de zogenoemde medailletegel hard in het publiek vallen, vermoedelijk uit een soort baldadigheid. Het is in het Holland House traditie dat medaillewinnaars de tegel aan het publiek geven. De mensen in de zaal geven de tegel dan met hun handen boven het hoofd door tot het einde van de zaal. Daar krijgt de plaquette een plaats aan de wand naast die van andere medaillewinnaars.

De hele ploeg bood ook excuses aan voor het incident. ,,Dat vinden wij uiteraard ook zeer te betreuren. We hebben direct na dit voorval contact gezocht met de beide dames die de grote medaille tegen hun hoofd hebben gekregen”, aldus Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest in een reactie verspreid via sportkoepel NOC*NSF. ,,Het gaat gelukkig naar omstandigheden goed met beide dames, die wel erg geschrokken waren. Het zal duidelijk zijn dat ook wij uiteraard nooit de bedoeling hebben gehad om dit te veroorzaken. Dat hebben we hen laten weten en willen we via deze weg ook aan het publiek laten weten.”