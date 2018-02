Hamilton: nieuwe Mercedes in alles beter

Hij kon natuurlijk weinig anders zeggen, maar Formule 1-coureur Lewis Hamilton weet zeker dat de bolide van Mercedes waarmee hij dit jaar zijn wereldtitel wil prolongeren nog beter is dan die van vorig jaar. ,,Het zo succesvolle dna is behouden”, meende de Brit nadat de WO9 EQ Power+ op het circuit van Silverstone was gepresenteerd. ,,Ik denk dat hij in elk opzicht een betere auto is dan die van vorig jaar.”

Wat dat voor de concurrentie betekent moet blijken. Mercedes won het afgelopen jaar twaalf van de twintig grands prix, voor de vierde keer de constructeurstitel en de individuele wereldtitel. Teambaas Toto Wolff noemde de wagen vorig jaar al liefkozend een diva. ,,We hopen dat al haar goede karaktertrekken behouden zijn”, zei Wolff bij de presentatie, die hij ,,een bijzonder moment” noemde. Grote veranderingen zijn er niet of het moet de zogenoemde halo zijn, de cockpitbeschermer. ,,Als ze me een kettingzaag zouden geven, zaag ik hem eraf”, grapte Wolff over de fel bekritiseerde maar dit jaar verplichte bescherming.