Otter: waarom zouden wij het niet kunnen?

Jeroen Otter was net als de anderen in het Nederlandse shorttrackkamp blij verrast met het goud van Suzanne Schulting. De trainer had er in zijn achterhoofd wel altijd rekening mee gehouden dat het op de Olympische Spelen zou kunnen voor een van zijn rijders.

,,Het is verdomd moeilijk om goud, of welke medaille dan ook, binnen te halen. Maar het is niet zo dat we elke maandagochtend tot en met zaterdagochtend dertig uur op de ijsbaan hangen en tegen elkaar zeggen: we gaan voor plek vijf trainen. Dat geeft weinig motivatie. Je houdt altijd die worst voor en om die worst zit een gouden plak. Daar trainen we voor, zo simpel is het. Waarom zouden wij het niet kunnen?”, aldus Otter in de Gangneung Ice Arena.

Toen Schulting haar coach na haar winnende race tegenkwam zei ze dat ze het niet kon geloven. Otter: ,,Ik zei: waarom niet? Je hebt twee armen, twee benen en er zit een hoofd op. Ik zie geen verschil met de Koreanen.”

De trainer, die Gangneung met vier olympische medaille verlaat, vindt dat de pas twintigjarige Schulting in korte tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. ,,Ze bleef nu koel in haar hoofd. Dat is echt een stap voorwaarts”, legde Otter uit. ,,Ze heeft efficiĆ«nt leren schaatsen en is wat standvastiger geworden.”

Ook als mens ontwikkelde Schulting zich, vindt Otter: ,,Ze kwam het team binnen en trok alle aandacht naar zich toe. Ze stond er, ze was aanwezig en had een mening. Mevrouw zei wel wat ze er van vond. Toen was ze pas achttien. Dat moest ze ook leren te veranderen.”