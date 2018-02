Klaebo niet in actie op 50 kilometer

,,Johannes heeft besloten, genoeg is genoeg.” Met die woorden meldde het Noorse skiverbond Johannes Klaebo af voor de 50 kilometer klassieke stijl in het langlaufen. De drievoudig olympisch kampioen van de Spelen in Pyeongchang ,,is tevreden met de goede resultaten en zegt dat hij niet gemotiveerd is een complete 50 kilometerwedstrijd te lopen”, aldus teamchef Tor Arne Hetland.

Klaebo is de nieuwe superster van het Noorse langlaufen. Hij won in Zuid-Korea goud op de sprint klassieke stijl, teamsprint en estafette. De 21-jarige Noor liet vorige week ook al de 15 kilometer vrije stijl schieten.