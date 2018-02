Nuis wil Groothuis opvolgen op 1000 meter

Bij de Winterspelen in Zuid-Korea staan vrijdag de laatste olympische schaatsraces tegen de klok op het programma. De mannen beginnen om 11.00 uur Nederlandse tijd aan de immer boeiende strijd op de 1000 meter. Titelhouder Stefan Groothuis is niet meer van de partij. Hij stopte in 2016 met schaatsen op het hoogste niveau.

De drie Nederlandse deelnemers komen in de laatste drie ritten in actie. Koen Verweij neemt het in de zestiende race op tegen de Noor Havard Lorentzen, de verrassende winnaar van de 500 meter. ,,Ik heb het hier nog niet laten zien. Hopelijk lukt het nu wel”, zegt Verweij, elfde op de 1500 meter en de zwakke schakel in de kwartfinale van de ploegachtervolging. Met Sven Kramer begint hij zaterdag aan de onvoorspelbare massastart, een nieuw onderdeel op het olympisch programma.

Kai Verbij verschijnt in de zeventiende rit aan de start. De wereldkampioen sprintvierkamp rijdt tegen de Canadees Vincent De Haitre. Voor Verbij staat niet alleen olympische roem op het spel. Hij moet ook nog vormbehoud tonen voor het WK sprint, dat in het eerste weekeinde van maart wordt gehouden.

In de laatste race gaat Kjeld Nuis tegen de Fin Mika Poutala voor goud. Hij kan de eerste schaatser worden die als regerend wereldkampioen op de 1000 meter ook de olympische titel op deze afstand verovert. Eerder schreef hij bij de Winterspelen in Zuid-Korea de 1500 meter op zijn naam.