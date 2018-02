Overtuigende zege Van Gerwen in Berlijn

Michael van Gerwen heeft tijdens de vierde speelronde van de Premier League Darts een overtuigende zege geboekt. In de Mercedes-Benz Arena van de Duitse hoofdstad Berlijn, dat met 12.000 fans volgepakt zat, was de nummer één van de wereldranglijst veel te sterk voor Daryl Gurney uit Noord-Ierland: 7-2. Van Gerwen haalde een gemiddelde van ruim 103 punten per beurt.

‘Mighty Mike’ haalde in hoog tempo zijn derde overwinning van dit seizoen in de Premier League binnen. De titelverdediger verloor alleen van de Schot Peter Wright, tijdens de tweede speelronde in Cardiff.

Raymond van Barneveld begon sterk aan zijn duel met regerend wereldkampioen Rob Cross, maar de vijftigjarige Hagenaar gaf de partij na een tussenstand van 3-3 uit handen. ‘Barney’ miste de ene na de andere dubbel en moest met 7-3 buigen voor de Engelsman. Cross maakte het af door 128 uit te gooien. ,,Ik had verwacht dat Raymond wat sterker zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn”, zei de man die op nieuwjaarsdag wereldkampioen werd.

De Engelsman Michael Smith is na vier partijen als enige nog foutloos. De 27-jarige ‘Bully Boy’ versloeg de Australiër Simon Whitlock, die ook nog ongeslagen was, met 7-3. Berlijn staat dit jaar voor het eerst op het programma van de Premier League, de lucratieve wedstrijdenreeks met tien van de beste darters ter wereld.

Na negen speelrondes vallen de onderste twee van de ranglijst af. De overige acht darters gaan verder in de tweede ronde, waarin ze onder meer het Rotterdamse sportpaleis Ahoy aan doen (19 april). De finaleronde is op 17 mei in de O2 in Londen. Voor de eindwinnaar ligt een premie klaar van ongeveer 280.000 euro.