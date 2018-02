Schulting snelt naar goud op 1000 meter

Suzanne Schulting heeft bij de Olympische Spelen goud gewonnen op de 1000 meter. De twintigjarige Nederlandse shorttrackster bleef in de eindstrijd in de Gangneung Ice Arena de concurrentie op overtuigende wijze voor. Eerder behaalde Schulting brons met de aflossingsploeg.

Schulting zorgt met haar eerste plaats voor een primeur. Bij de Spelen haalde een Nederlandse shorttracker nog nooit goud. Knegt was vier jaar terug in Sotsji de eerste Oranjerijder die bij het belangrijkste toernooi een medaille mee terug nam (brons op de kilometer).

Bij de Spelen in Korea werden vier shorttrackmedailles aan dat totaal toegevoegd. Naast het goud voor Schulting en brons voor de vrouwenrelayploeg verzekerden Sjinkie Knegt (1500 meter) en Yara van Kerkhof (500 meter) zich van zilver.

De gouden medaille van Schulting kwam donderdag redelijk onverwacht. Op de andere individuele afstanden wist de olympisch debutante niet te overtuigen in Gangneung. Op de 500 meter ging ze in de series onderuit en op de 1500 meter bleef de pupil van coach Jeroen Otter in de halve eindstrijd steken.

Het onverwachte brons met de relayploeg leek bevrijdend te werken voor Schulting, die uiterst ontspannen het ijs op kwam voor de finale. De Nederlandse nam brutaal het initiatief en stond de leiding niet meer af. Het zilver ging naar de Canadese Kim Boutin en het brons was voor de Italiaanse Arianna Fontana.