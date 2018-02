Orie: dit was moeilijkste rit uit carrière

Kjeld Nuis reed vrijdag op de Gangneung Oval volgens zijn coach Jac Orie de moeilijkste rit uit zijn carrière. ,,En dat wist hij al toen hij vanochtend opstond”, legt de kampioenenmaker van Team LottoNL-Jumbo uit na gouden race op de 1000 meter van zijn vertrouweling.

,,Ga er maar aan staan. Alle favorieten starten voor je en het is de laatste race. Dat is allemaal nog niet zo erg, maar dan moet je wel meteen goed weg zijn. Maar hij startte vals, en ja, toen werd het wel even spannend hoor.”

Orie vond het ,,grote klasse” dat Nuis zijn concentratie wist te behouden. ,,Hij slaagde erin om zijn kop erbij te houden. Het was allemaal heel krap in ook nog eens race met hindernissen. Neem nou die laatste kruising die maar net goed afliep. Maar hij wist het goud binnen te brengen. Ik ben er echt super blij mee.”

Volgens Orie heeft het een tijdje geduurd voordat Nuis ,,volwassen” genoeg was om onder hoogspanning te kunnen presteren. ,,Dat is een heel proces geweest. Daar hebben we allemaal bij de ploeg hard aan gewerkt. Kjeld zelf natuurlijk ook. Hij heeft twee keer deelname aan de Winterspelen gemist. Maar hij bleef ervoor gaan. Hij is fysiek en mentaal stukken sterker geworden. Dat hij hier nu twee keer olympisch goud wint, kenmerkt zijn grote kwaliteiten.”

Orie wilde zijn eigen ploeg in Gangneung, goed voor vier keer goud, geen cijfer geven. ,,Ik ben geen schoolmeester. Maar het is geweldig wat we hier met het hele team, inclusief begeleiding, hebben gepresteerd. Alleen kan ik het natuurlijk niet. Ik ben super trots op de inzet van iedereen bij ons in de afgelopen vier jaar. We hebben samen naar deze successen toegewerkt.”