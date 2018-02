Russische ijshockeyers naar finale

De Russische ijshockeyers hebben de finale van de Olympische Spelen gehaald. In de halve finale werd redelijk eenvoudig met Tsjechië afgerekend 3-0.

In de eerste periode ging het duel nog gelijk op maar in de tweede scoorden de olympiërs uit Rusland (OAR) tweemaal. De ploeg speelde vervolgens de wedstrijd gemakkelijk uit. Vlak voor het einde scoorden ze nogmaals, nadat Tsjechië de doelman van het ijs had gehaald voor een extra speler.

In de finale wacht de winnaar van het duel tussen Canada en Duitsland.