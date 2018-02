Verstappen dinsdag in nieuwe Red Bull

Max Verstappen kan dinsdag voor het eerst kennismaken met de RB14, de nieuwe bolide van Red Bull. De Nederlandse coureur neemt tijdens de eerste testvierdaagse van de Formule 1 in Barcelona de tweede en vierde dag voor zijn rekening. Daniel Ricciardo kruipt maandag als eerste achter het stuur. De Australische teamgenoot van Verstappen, die begin deze week op Silverstone al wat rondjes mocht rijden, bestuurt de RB14 ook op woensdag.

Een week later is de volgorde precies hetzelfde bij de tweede serie testdagen (6 tot en met 9 maart) op het Circuit de Catalunya, waarop Verstappen in 2016 een spectaculair debuut maakte bij Red Bull. De destijds achttienjarige Nederlander kwam in zijn eerste race voor de Oostenrijkse renstal direct als eerste over de finish. Afgelopen seizoen won Verstappen twee grands prix, in Maleisiƫ en Mexico.

Het nieuwe seizoen begint op 25 maart met de Grote Prijs van Australiƫ.