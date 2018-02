Oud-kampioen Groothuis huldigt opvolger Nuis

Kjeld Nuis, met twee olympische titels (1000 en 1500 meter) de schaatsheld van de Winterspelen, is door zijn voorganger Stefan Groothuis in het Holland Heineken Huis (HHH) gehuldigd. ,,Jij was destijds heel trots op mij, nu ben ik zeer trots op jou”, sprak Groothuis op het podium in Gangneung tegen zijn gedroomde opvolger.

Groothuis won in 2014 bij de spelen in Sotsji de 1000 meter. Nuis nam vrijdag de olympische titel op deze afstand over na een bloedstollende race. ,,Ik krijg er nu weer kippenvel van”, zei Groothuis. ,,Je bent de koning van deze Spelen.”

Nuis sprak van een zenuwslopende dag. ,,Hier heb ik als jochie van gedroomd. Vorig jaar won ik hier twee wereldtitels en nu win ik hier twee keer olympisch goud. Twee keer, het is ongelooflijk. Ik heb er alles voor gedaan en alles voor gelaten en dit is mijn beloning.”