Zweden pakt estafettegoud biatlon

Zweden heeft goud gepakt op de 4 x 7,5 kilometer estafette in het biatlon. Gedurende de hele wedstrijd lag de top drie dichtbij elkaar, maar de Zweedse slotloper Fredrik Lindström maakte het verschil bij de laatste schietbeurt. Hij bleef foutloos terwijl directe concurrent Emil Hegle Svendsen meerdere malen miste. Noorwegen liep daardoor bijna een minuut achterstand op die niet meer in te halen was bij het laatste stuk langlaufen.

Zweden zette onder toeziend oog van koning Carl Gustav een tijd neer van 1.15.16,5. De Noren kwamen als tweede over de meet met een achterstand van 55,5 seconden. Duitsland pakte brons met meer dan 2 minuten en 7 seconden achterstand op de winnaars.