Calmejane wint Drôme Classic

De Franse wielrenner Lilian Calmejane heeft zondag de Drôme Classic gewonnen, een lastige koers in en rond het Franse plaatsje Livron. De renner van Direct Energie bleef na 206 kilometer de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez en de Luxemburger Bob Jungels voor, ploeggenoten bij Quick-Step.

Calmejane, afgelopen zomer winnaar van de Tourrit naar Rousses, ontsnapte in de slotfase uit een eerste groep en kreeg Jungels en Narvaez mee, van wie de Luxemburger enkele pogingen deed alleen weg te rijden. Calmejane bleef in zijn spoor en was de beste op de Côte de Livron.