Wielrenster Van Dijk soleert naar winst

Ellen van Dijk heeft in België de Omloop van het Hageland gewonnen. De renster van Team Sunweb maakte gebruik van haar tijdritkwaliteiten en soleerde naar de winst in Tielt. Van Dijk dankte haar ploeggenoten die haar aan de voet van de laatste helling perfect in positie hadden gebracht.

Van daaruit ging Van Dijk er alleen vandoor. ,,We hebben de wedstrijd hard gemaakt door steeds aan te vallen. Ik moest rustig blijven en het op het eind afmaken. Ik ben ervandoor gegaan en heb niet meer omgekeken”, vertelde ze na haar solo over zo’n 8 kilometer. De Australische Chloe Hosking won twaalf seconden nadat Van Dijk de finish had gepasseerd de sprint om de tweede plaats voor de Belgische Jolien D’Hoore.