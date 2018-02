Olympische vlam in Pyeongchang gedoofd

De Olympische Spelen in Pyeongchang zijn voorbij. Even voor 22.00 uur plaatselijke tijd ging de vlam in het Olympisch Stadion uit. De Spelen in Zuid-Korea begonnen zestien dagen eerder. De volgende Winterspelen zijn in 2022 in Peking.

Nadat de vlam werd gedoofd namen de deelnemende sporters aan de Winterspelen bezit van het middenterrein in het stadion. Zij dansten op muziek van onder anderen de Nederlandse dj Martin Garrix. Hij volgde daarmee dj Tiƫsto op, die in 2004 optrad tijdens de openingsceremonie van de Zomerspelen in Athene.