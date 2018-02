Schwartzman wint toernooi van Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (ANP) De Argentijnse tennisser Diego Schwartzman heeft het ATP-toernooi van Rio de Janeiro op zijn naam geschreven. In de finale in de Braziliaanse stad versloeg hij de Spaanse tennisser Fernando Verdasco in twee sets: 6-2 6-3.

Verdasco, als achtste geplaatst in Rio, had in de kwartfinale de als tweede geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem uitgeschakeld. In de finale tegen de als zesde geplaatste Argentijn kwam hij er echter niet aan te pas. Schwartzman brak hem drie keer in de eerste set.

In de tweede set waren beide spelers meer aan elkaar gewaagd. Verdasco wist zijn vijf kansen op een break niet te benutten. Schwartzman had genoeg aan één break om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Voor de Argentijn is het de tweede ATP-titel. Twee jaar geleden won hij het toernooi van Istanbul.