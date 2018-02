Olympiërs wacht ontvangst in Amsterdam

De Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen van Pyeongchang worden maandag welkom geheten in het Olympisch Stadion van Amsterdam. De locatie is inmiddels omgevormd tot de zogenoemde Coolste Baan van Nederland, waar over twee weken het WK allround wordt gehouden.

Twintig medailles behaalde TeamNL in Zuid-Korea. Kjeld Nuis, de schaatser die goed was voor twee gouden plakken, ontbreekt in Amsterdam. Hij moet naar China waar volgende week het WK sprint wordt verreden.

Het vliegtuig met aan boord de sporters en begeleiders landt om half vijf op Schiphol, waar zij al feestelijk worden onthaald. Het gezelschap gaat daarna door naar het Olympisch Stadion waar de huldiging rond 18.00 uur zal beginnen.