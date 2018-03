Groenewegen en Boom verlaten Parijs-Nice

Wielrenners Dylan Groenewegen en Lars Boom hebben zich teruggetrokken uit Parijs-Nice. Beide renners van LottoNL-Jumbo zijn verkouden en houden de Franse rittenkoers uit de UCI WorldTour daarom na vier etappes voor gezien. Sprinter Groenewegen schreef maandag de tweede rit op zijn naam.

De 24-jarige Amsterdammer heeft weinig meer te zoeken in Parijs-Nice. De laatste vier etappes gaan allemaal over heuvelachtig parcours. Groenewegen vliegt samen met Boom terug naar huis om te herstellen.

Boom maakte in Parijs-Nice zijn rentree, nadat hij in januari een operatie van bijna vijf uur had ondergaan om hartritmestoornissen te verhelpen. De 32-jarige Brabander liet zich in de kopgroep zien tijdens de etappe die Groenewegen won. Boom werkt toe naar de grote voorjaarsklassiekers van begin april, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.