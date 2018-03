Pechvogel Cavendish breekt rib in Tirreno

De Britse wielrenner Mark Cavendish wordt achtervolgd door pech. De 32-jarige sprinter ging woensdag tijdens de ploegentijdrit in de Tirreno-Adriatico op hoge snelheid onderuit. Cavendish kwam flink gehavend over de finish. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een rib heeft gebroken.

,,Hij ging bij een snelheid van zo’n 55 kilometer onderuit”, vertelde de dokter van Dimension Data, de ploeg van Cavendish. De sprinter maakte in de Tirreno juist zijn rentree na een hersenschudding, vorige maand opgelopen bij een val in de Ronde van Abu Dhabi. Tijdens de openingstijdrit van de Italiaanse rittenkoers ging het weer mis.

Cavendish kwam met een bebloed gezicht en gaten in zijn tenue over de finish, ver achter zijn ploeggenoten en buiten de tijdslimiet. De organisatie had geen medelijden en zette ‘Cav’ uit de ronde. Met een gebroken rib was verder fietsen toch al nagenoeg onmogelijk geworden.