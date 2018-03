Kramer maakt zich nog geen zorgen

Sven Kramer maakt zich na de eerste WK-allrounddag in Amsterdam nog geen zorgen over zijn huidige vorm. De 31-jarige Fries moest zaterdag in het natte Olympisch Stadion voorrang verlenen aan zijn verrassende ploeggenoot Patrick Roest. De 22-jarige schaatser won de 500 meter en hield op de 5000 meter de schade op Kramer beperkt. Daardoor begint Roest zondag met een marge van 0,51 seconde op de titelhouder aan de 1500 meter, de afstand waarop hij vorige maand achter Kjeld Nuis olympisch zilver veroverde.

,,Of Patrick nu de favoriet voor de titel is? Nou ja, hij staat eerste, met een goede voorsprong”, beaamde Kramer, als nummer drie ook nog achter de Noor Sverre Lunde Pedersen. ,,En Patrick wordt niet voor niets tweede op de olympische 1500 meter. Maar ik maak me nog geen zorgen, ook niet voor de 10.000 meter. We zien zondag wel hoe het allemaal uitpakt en hoe de omstandigheden zijn.”