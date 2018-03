Woods vindt de weg omhoog

Tiger Woods heeft door zijn tweede plaats in het PGA-toernooi van Palm Harbor een reuzensprong gemaakt op de wereldranglijst. De veertienvoudig majorwinnaar steeg van de 388e naar de 149e plaats. Bij aanvang van dit jaar was de 42-jarige Woods nog de nummer 656 van de wereld.

Een slepende rugblessure en tal van operaties wierpen de golficoon de afgelopen jaren ver terug. Maar hij lijkt die fysieke problemen eindelijk te hebben overwonnen, zeker getuige zijn optreden afgelopen week in het Valspar Championship, waarin hij alleen de Engelsman Paul Casey voor zich moest dulden. Hij had op het Californische golfresort Innisbrook zijn tachtigste toernooizege voor het grijpen.

,,Wow, dat was een mooie week. De mensen, de atmosfeer en de adrenaline op die laatste negen holes. Wat heb ik dat gemist”, schreef Woods op Facebook. Hij werd door fans en met name Amerikaanse media meteen tot een van de favorieten bestempeld voor de komende Masters in Augusta, de eerste major van dit jaar. ,,Mij spel wordt steeds beter. Ik heb nog een paar weken om wat dingetjes bij te schaven”, zei Woods, die de Masters vier keer won.