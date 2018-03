BMX’er Van Gorkom naar revalidatiecentrum

Jelle van Gorkom verhuist van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen naar een revalidatiecentrum in Arnhem. Wielerbond KNWU liet weten dat het beter gaat met de BMX’er, die begin januari bij een training op Papendal zwaar ten val kwam en levensgevaarlijk gewond raakte.

,,Jelle heeft zich op diverse vlakken ontwikkeld”, aldus een verklaring. ,,Hij eet zelfstandig en voldoende, waardoor zijn huidige gewicht stabiel blijft. Ook is zijn spraak verbeterd, heeft hij gestaan en de eerste stappen gezet.” De winnaar van de zilveren medaille op de Spelen van Rio de Janeiro heeft nog een revalidatieperiode van 10 tot 12 maanden te gaan. De mate van herstel is vooralsnog onbekend.

,,Het is fijn om te zien dat er positieve ontwikkelingen zijn in het herstel”, reageerde Bas de Bever, de bondscoach. ,,Ik zit bijna elke dag aan zijn bed en zie de vechter en topsporter in Jelle. We hopen dat deze lijn zich voortzet.”

Na zijn val op 9 januari werd Van Gorkom enige dagen kunstmatig in slaap gehouden. Op zaterdag 13 januari kreeg hij geen slaapmedicatie meer en moest hij op eigen kracht ontwaken uit zijn coma. Dat gebeurde vervolgens op 22 januari. De wielrenner had gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren.