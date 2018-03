Zeiler Nicolas Heiner is goed aan het Open EK Finn begonnen. De Nederlander schreef in het Spaanse Cadiz de eerste race op zijn naam. Hij eindigde voor de Amerikaan Caleb Paine en Argentijn Facuno Olezza.

Heiner veroverde vier jaar geleden de wereldtitel in de Laserklasse. Hij debuteerde vorig seizoen verdienstelijk in de Finn met een derde plaats op de WK in Hongarije.

Het EK in Cadiz eindigt zaterdag met een medalrace.