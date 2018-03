Kittel sprint naar tweede etappezege

Met een machtige eindsprint heeft Marcel Kittel de zesde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Duitser van Katoesja vierde zijn tweede succes van dit jaar in de Italiaanse rittenkoers. Hij sprintte in de tweede etappe ook al naar de zege.

Peter Sagan finishte als tweede na een rit over 153 kilometer van Numana naar Fano. De wereldkampioen werd opgehouden door een valpartij zo’n zeven kilometer voor de eindsprint. Hij sloot nog wel aan bij het peloton maar kwam net een beetje kracht tekort om Kittel te kloppen. De Argentijn Maximiliano Ariel Richeze eindigde als derde.

Michal Kwiatkowski begint dinsdag in de leiderstrui aan de laatste etappe. De Pool verdedigt in een vlakke tijdrit over ruim tien kilometer een voorsprong van drie seconden op de Italiaan Damiano Caruso.

Marcus Burghardt koos de aanval, samen met Jacopo Mosca, Artem Nytsj en Krists Neilands. De Duitser versnelde nog eens op de klim richting Ostra en liet zijn drie medevluchters achter zich. Burghardt werd negentien kilometer voor de finish achterhaald door het peloton dat door de ploegen met goede sprinters in gang was gekomen. De renners van Quick-Step werkten voor Fernando Gaviria. De Colombiaan kwam echter zeven kilometer voor de finish ten val en kon zich daardoor niet met de eindsprint bemoeien.