Hoop op hoofdsponsor voor Olympia’s Tour

Hoewel de organisatie nog wacht op een akkoord met een hoofdsponsor zijn de voorbereiding voor Olympia’s Tour in volle gang. De gemeente West Maas en Waal is als slotetappe op 16 september al vastgelegd.

,,We kunnen organisatorisch niet wachten op een akkoord met een sponsor”, legt koersdirecteur Thijs Rondhuis uit. ,,We hebben een hoofdsponsor nodig om de koers door te laten gaan. Maar we zijn met een partij in gesprek en hebben goede hoop dat we eruit komen.”

Olympia’s Tour, sinds 2015 een koers voor beloften, kampt al langere tijd met een moeilijke financiële situatie. Rondhuis riep na de editie van vorig jaar daarom provincies en gemeenten op de wedstrijd te steunen. Dat heeft al geleid tot de steun van de provincie Gelderland. ,,Er zijn nog twee andere provincies waar we mee praten. Met de steun van de provincies zouden we het ook kunnen redden. Maar een hoofdsponsor zou toch wel meer rust en continuïteit geven.

Een start en finishplaats en het definitieve parcours worden komende weken ingevuld.