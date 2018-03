Cavendish wel, Slagter niet in Milaan-Sanremo

Mark Cavendish start zaterdag in Milaan-Sanremo, ondanks een gebroken rib. Tom-Jelte Slagter is wel uit de ploeg van Dimension Data gelaten voor de Italiaanse voorjaarsklassieker. De Nederlander kampt met een luchtweginfectie.

Cavendish kwam vorige week ten val in de ploegentijdrit van de Tirreno-Adriatico en liep daarbij een breuk op in een rib. De Britse sprinter maakte de Tirreno niet af, maar heeft wel getraind voor Milaan-Sanremo. ,,Ik ben niet in mijn beste conditie, dus winnen zal moeilijk worden. Maar ik heb ondanks de pijn genoeg kunnen trainen en hoop in de koers van betekenis te zijn voor de ploeg”, zei de winnaar van dertig Touretappes.

Slagter stapte vanwege de klachten aan zijn luchtwegen vorige week af in Parijs-Nice.