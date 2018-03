Hamilton: Red Bull heeft snelste auto

Wereldkampioen Lewis Hamilton verwacht dat niet Mercedes, maar Red Bull met de snelste auto van alle teams aan de start komt van de openingsrace van de Formule 1, volgende week in Melbourne. ,,Ik denk dat Red Bull in potentie de snelste auto heeft. Ik heb begrepen dat het team nog met een upgrade komt voor de eerste race, die een tijdwinst oplevert van twee- tot vier tienden per ronde”, zei de Brit tijdens een sponsorbijeenkomst in Turijn.

De coureurs van Ferrari reden bij de afgelopen testdagen in Barcelona de snelste rondjes, maar Mercedes en Red Bull oogden ook sterk. Max Verstappen legde vooral veel kilometers af in de Red Bull, waarmee hij vooral de betrouwbaarheid van de bolide met succes testte. ,,We hebben geen problemen gekend met de auto, dat is belangrijk. Ook over de snelheid ben ik tevreden”, liet de twintigjarige Limburger weten na de testsessies.

Hamilton voorziet een spannend kampioenschap. ,,Mercedes, Ferrari en Red Bull zullen vanaf het begin weinig voor elkaar onder doen en ik denk dat dat het hele seizoen zo blijft”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die vorig jaar negen grands prix won. Verstappen kende vooral een sterke tweede helft van het jaar met twee overwinningen (in MaleisiĆ« en Mexico).

Hamilton zei in Turijn dat hij nog niet heeft bijgetekend bij Mercedes. Het contract van de 33-jarige Brit bij de Duitse renstal loopt aan het einde van dit jaar af, maar hij verwacht nog voor de eerste race tot een akkoord te komen over verlenging.