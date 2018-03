Zitskiester Van Impelen: dit is bizar

Zitskiester Linda van Impelen zei na het behalen van zilver op de reuzenslalom dat ,,het goede gevoel” ineens terug was. ,,Dit is mijn favoriete onderdeel en ik weet dat ik het goed kan. Maar ik vind dit succes ook wel bizar.”

Op eerdere onderdelen in Pyeongchang had Van Impelen dat goede gevoel nog niet gehad. ,,Op de ‘speedonderdelen’ (super-G en supercombinatie) lukte het niet. Ik vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik moest om de minuut janken omdat ik van mezelf baalde.”

Na de eerste run van de reuzenslalom stond ze al tweede. ,,Daarna had ik wel meer zenuwen. Maar ik dacht: ik moet in de tweede run precies hetzelfde doen als in de eerste run. En liever dat ik er na vier bochten uitvlieg, dan dat ik te voorzichtig ben en onderaan eindig. Het lukte.”