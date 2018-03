Kriechmayr wint laatste wereldbeker super-G

De Oostenrijkse skiër Vincent Kriechmayr heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van de super-G gewonnen. In het Zweedse Are was hij 0,04 seconden sneller dan de Italiaan Christof Innerhofer. De Duitser Thomas Dressen en de Noor Aksel Lund Svindal eindigden op de gedeelde derde plaats, 0,08 seconden achter Kriechmayr.

Kriechmayr won woensdag ook al op de afdaling. De Noor Kjetil Jansrud was al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement van de super-G. In Are kwam Jansrud niet verder dan de zesde plaats.