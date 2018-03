Van Gerwen klopt Price na stroeve start

Michael van Gerwen heeft zijn vijfde overwinning behaald in de Premier League Darts. De 28-jarige Brabander kwam in Nottingham tegen Gerwyn Price uit Wales twee keer op achterstand, maar was los nadat hij de vijfde leg naar zich had toegetrokken door 152 uit te gooien. Van Gerwen stoomde daarna door naar een overtuigende zege: 7-3.

‘Mighty Mike’ had de twaalf voorgaande confrontaties met de gespierde oud-rugbyer allemaal gewonnen. Hij startte dit keer stroef, ontsnapte aan een achterstand van 3-1, maar kwam daarna op stoom. ,,Mijn spel was in orde, maar ik weet dat ik veel beter kan”, zei Van Gerwen. ,,Mijn niveau moet omhoog voor de rest van de Premier League.” De nummer één van de wereld won de prestigieuze competitie met de beste darters ter wereld vorig jaar voor de derde keer.

Met vijf zeges tegenover één nederlaag, opgelopen tijdens de tweede speelronde tegen Peter Wright, staat de tweevoudig wereldkampioen samen met Michael Smith op kop. De 27-jarige Engelsman overklaste de Schotse darter Wright met liefst 7-1. Volgende week treffen Van Gerwen en Smith elkaar in Glasgow.

Raymond van Barneveld liet tegen Gary Anderson een overwinning uit zijn handen glippen. De Hagenaar kreeg bij een voorsprong van 6-4 liefst vijf kansen om de partij uit te gooien, maar hij miste die allemaal. De Schot sleepte er een twaalfde leg uit en daarin verzekerde hij zich van een punt door 144 uit te gooien: 6-6. Van Barneveld staat met zes punten op de vijfde plek.