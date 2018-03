Knegt en De Laat overleven series 1000 meter

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat mogen zondag bij de wereldkampioenschappen shorttrack terugkomen voor de 1000 meter. Beide Nederlanders bereikten vrijdag in de Canadese stad Montreal de kwartfinales op die afstand.

Knegt deed dat door in de series als eerste te eindigen, voor onder anderen de Rus Viktor An. De Laat kwam in zijn heat tot de tweede plaats en dat was ook genoeg voor deelname aan de kwartfinales.

Eerder kwalificeerde Knegt zich voor de halve finales op de 1500 meter. Op de 500 meter, de afstand waarop hij vorig jaar in Ahoy WK-goud won, kreeg de Fries een straf en werd hij uitgeschakeld.

De Laat wist zowel op de 1500 als 500 meter uitschakeling niet te voorkomen.