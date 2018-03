Tennisser Haas zet punt achter carrière

De Duitse tennisser Tommy Haas heeft op het toernooi van Indian Wells officieel afscheid genomen van de sport. Hij hield een korte, maar emotionele speech nadat toernooifavoriet Roger Federer had afgerekend met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung in de kwartfinales. De 39-jarige Haas is in Indian Wells een van de toernooidirecteuren.

,,Ik heb het als een groot geluk ervaren dat ik meer dan twee decennia als professsioneel tennisser heb kunnen leven”, aldus Haas, die vijftien toernooien won, onder meer drie keer de halve finales van de Australian Open bereikte en in mei 2002 de tweede positie bezette op de wereldranglijst.

,,De tennisssport heeft me dierbare vriendschappen gebracht, de mogelijkheid de hele wereld te zien en ik heb er prachtige herinneringen aan overgehouden. De sport heeft me ook geleerd wat het is om terug te komen na tegenslagen”, aldus Haas, die in zijn carrière negen operaties onderging en zich telkens weer wist terug te vechten naar de top.

Hij speelde overigens zijn laatste partij op de ATP-tour al in juli 2017 in Kitzbühel.