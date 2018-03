Venus Williams bij laatste vier Indian Wells

Na zeventien jaar heeft Venus Williams weer de halve finales bereikt van het tennistoernooi in Indian Wells. De inmiddels 37-jarige Amerikaanse won in de kwartfinales overtuigend van de Spaanse Carla Suarez Navarro in twee sets: 6-3 6-2.

In 2001 was Venus ook halvefinaliste, maar toen moest ze zich voor de wedstrijd terugtrekken met een knieblessure. Haar zus Serena kreeg een vrije doorgang naar de finale. Die finale verliep vervolgens in een zeer onprettige sfeer voor de zusjes Williams. Het publiek keerde zich tegen beide tennissters, ze floten Serena uit en joelden ook naar Venus, die was komen kijken. Venus liet zich tot 2015 niet meer zien op Indian Wells.

Venus Williams treft in de halve finale de Russin Daria Kasatkina. De andere halve finale gaat tussen de Roemeense Simona Halep en de Japanse Naomi Osaka.