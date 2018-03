Goud voor Nuis, zilver voor Verbij

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk de hoge verwachtingen waargemaakt. De 28-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo schreef de afsluitende 1000 meter op zijn naam. Dat deed de tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) met een baanrecord: 1.09,23. Dankzij zijn derde wereldbekerzege op rij op deze afstand belandde Nuis tevens op de eerste plaats in de eindstand. Daarmee verdiende hij een geldbedrag van ruim 12.000 euro.

Kai Verbij gaf 0,17 seconde toe op Nuis en eindigde met zijn tijd van 1.09,40 op de tweede plek. De Noor Havard Lorentzen, de nummer twee van de Winterspelen, reed de derde tijd: 1.09,45.

Thomas Krol eindigde als vijfde (1.09,69). Hein Otterspeer, eerder op zaterdag winnaar van de 500 meter, belandde met een tijd van 1.09,87 op de zevende plek. Pim Schipper kwam niet verder dan de elfde tijd: 1.11,09.

Nuis behaalde in Minsk zijn dertiende wereldbekerzege op de 1000 meter. Hij won voor het derde jaar op rij het wereldbekerklassement op deze afstand.

Nuis was na zijn succesrijke Winterspelen vorige maand in Zuid-Korea ook dicht bij zijn eerste wereldtitel op de sprintvierkamp. In China won hij twee weken geleden twee keer de 1000 meter, maar dat was niet voldoende voor WK-goud. Achter Lorentzen, die twee keer op de 500 meter zegevierde, moest Nuis met zilver genoegen nemen in de eindstand.