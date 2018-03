Judoka Juul Franssen is als tweede geëindigd op de grandslam in Jekaterinenburg. De Nederlandse, uitkomend in de klasse tot 63 kilogram, verloor in de finale van Aimi Nouchi. Ze moest pas in de goldenscore haar meerdere erkennen in de Japanse.

Franssen opende de grandslam in Rusland met een zege op Nazgoel Koebasjeva uit Kazachstan. Ze won vervolgens ook van de Italiaanse Edwige Gwend en Maelle Di Cintio uit Frankrijk.