Milaan-Sanremo opening van klassiekerseizoen

Met Milaan-Sanremo staat zaterdag de eerste grote voorjaarsklassieker van dit jaar op het programma. Voor de sprinters is ‘La Primavera’ doorgaans de enige klassieker waarin ze kunnen meedoen om de winst. Vorig jaar ging de zege naar de Poolse wielrenner Michal Kwiatkowski, die zijn medevluchters Peter Sagan en Julian Alaphilippe op de streep versloeg.

Kwiatkowski bewees deze week met winst van de Tirreno-Adriatico dat hij opnieuw in topvorm is. De kopman van Sky krijgt in zijn jacht op succes in Milaan-Sanremo hulp van onder anderen Dylan van Baarle. De laatste renner die de Italiaanse klassieker twee jaar op rij wist te winnen, was de Duitse sprinter Erik Zabel in 2000 en 2001. De Zwitser Fabian Cancellara won in 2008 eerst de Tirreno en enkele dagen later Milaan-Sanremo.

Sagan, de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar, aast na tweede plaatsen in 2013 en 2017 op de winst. De Slowaak heeft één klassieker op zijn erelijst staan, de Ronde van Vlaanderen in 2016.

De race begint kort na 10 uur in Milaan en gaat over 294 kilometer. In de finale moeten de renners de Cipressa en de Poggio over, twee venijnige klimmetjes.