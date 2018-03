Warriors zijn ook Durant even kwijt

Golden State Warriors is voorlopig weer een van de belangrijke spelers kwijt. Na Stephen Curry heeft nu forward Kevin Durant een blessure opgelopen. Uit een MRI-scan kwam naar boven dat Durant een rib heeft gebroken. Het team meldde dat hij ten minste twee weken aan de kant staat bij de titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

,,De situatie wordt over twee weken opnieuw geĆ«valueerd”, aldus de club, die daarmee in het midden liet hoe lang het herstel gaat duren. De Warriors spelen al enkele weken zonder Stephen Curry, wiens enkelblessure hem nog zeker tot halverwege volgende week aan de kant houdt. Ook guard Klay Thompson is nog geblesseerd, hij heeft een gebroken duim.

Zonder het drietal gingen de Warriors opnieuw onderuit. Voor eigen publiek verloor de ploeg van Sacramento met 98-93. Het was de derde nederlaag in de laatste vier duels en de zeventiende van het seizoen, tegen 52 zeges. Houston Rockets (54 overwinningen tegen 14 nederlagen) voert de Western Conference aan. In de Eastern Conference boekte leider Toronto Raptors de elfde zege op rij. Dallas werd na verlenging met 122-115 verslagen.