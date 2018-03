Tennisster Osaka slaat Halep naar huis

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft de finale van het toernooi van Indian Wells bereikt. Dat deed ze door een verpletterende overwinning op de Roemeense Simona Halep. De nummer één van de wereld had geen schijn van kans tegen de twintigjarige Japanse, die voor de vierde keer in haar loopbaan een speelster uit de top 10 versloeg. De setstanden waren 6-3 en 6-0.

Haar tegenstandster in de finale is ook een pas twintigjarige tennisster. De Russische Daria Kasatkina versloeg in haar halve finale de Amerikaanse Venus Williams in drie sets: 4-6, 6-4 en 7-5. Kasatkina, die al een toernooizege op zak heeft, had een kleine drie uur nodig voor haar zege. Ze is de nummer 19 van de wereld.

Osaka speelde één keer eerder een finale op een WTA-toernooi: in 2016 verloor ze in Tokio in de eindstrijd van de Deense Caroline Wozniacki. De Japanse is de eerste ongeplaatste speelster sinds Kim Clijsters in 2005 die de finale haalt in Indian Wells.