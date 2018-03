Val kost Kampschreur tweede medaille

Zitskiër Jeroen Kampschreur is er bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang niet in geslaagd een tweede medaille te veroveren. De achttienjarige para-skiër uit Leiderdorp leidde op de slalom na de eerste run, maar ging in de tweede halverwege onderuit. De Kroaat Dino Sokolovic profiteerde en pakte het goud.

Kampschreur had al een gouden medaille op zak van de supercombinatie.

Niels de Langen haalde net als vele anderen de finish niet in de eerste run. Er waren maar vijftien zitskiërs over voor de tweede run. Ook Jeffrey Stuut (staand) kreeg een ‘did not finish’ achter zijn naam na de eerste run.

Nederland bleef daardoor op zeven medailles staan: drie gouden, drie zilveren en een bronzen. Zondag is de sluitingsceremonie in Pyeongchang.