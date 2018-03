Van Kerkhof tweede in B-finale 1500 meter

Yara van Kerkhof is bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Montreal als tweede geëindigd in de B-finale van de 1500 meter. De winnares van olympisch zilver op de 500 meter werd aanvankelijk derde achter de Chinese Jinyu Li en Suzanne Schulting. Schulting kreeg echter een penalty.

De wereldtitel op de 1500 meter ging naar Min Jeong Choi uit Zuid-Korea. Ze bleef haar landgenote Suk Hee Shim en de Canadese Kim Boutin voor.

Sjinkie Knegt kwam in de B-finale van de 1500 meter niet verder dan de vierde plaats en scoort daarbij geen punten voor het algemeen klassement. De Chinese shorttracker Tianyu Han kwam hard ten val tegen de boarding en moest op de brancard van het ijs.

Charles Hamelin bezorgde het publiek in Canada het eerste feestje tijdens dit toernooi. De 33-jarige Canadees pakte het goud op de 1500 meter voor de Zuid-Koreaan Hyo-jun Lim en de Rus Semen Jelistratov.