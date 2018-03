Deurloo pakt WB-goud op rekstok in Bakoe

Turner Bart Deurloo heeft het goud veroverd op de rekstok bij de wereldbekerwedstrijd in Bakoe. De Rotterdammer won de finale met een oefening die de jury waardeerde met 14,700 punten. De Wit-Rus Andrej Lichovitski eindigde als tweede met 14,200 en de Kroaat Anton Kovacevic derde met 14,166.

Deurloo had zich bij het toernooi in de hoofdstad van Azerbeidzjan als tweede geplaatst voor de finale aan rekstok met een score van 13,933. Hij moest toen nog de Griek Vlasios Maras voor zich dulden, maar die kwam in de finale niet verder dan de vierde plaats.