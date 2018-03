Lange serie nederlagen Grizzlies ten einde

De lange reeks van negentien nederlagen is ten einde voor Memphis Grizzlies. De basketbalploeg won eindelijk weer eens een wedstrijd in de Amerikaanse NBA. Mede dankzij de scores van Dillon Brooks (24 punten) en Tyreke Evans (20 punten) versloegen de Grizzlies in eigen huis Denver Nuggets met 101-94. Het was de eerste zege sinds 29 januari, toen Memphis won van Phoenix Suns.

Cleveland Cavaliers rekende af met Chicago Bulls: 114-109. Vedette LeBron James stal weer eens de show met 33 punten, 12 rebounds en 12 assists. Het was de zeventigste ‘triple double’ in zijn carrière. Hij is de zesde speler in de historie van de NBA die dat presteert. Russell Westbrook van Oklahoma City Thunder ging dit seizoen al over de honderd ‘triple doubles’ heen: oftewel scores met dubbele cijfers voor punten, rebounds en assists.

Het gehavende Golden State Warriors boekte een verrassend vlotte zege bij Phoenix Suns: 124-109. De regerend kampioen van de NBA speelde zonder het geblesseerde toptrio Stephen Curry, Klay Thompson en Kevin Durant. In hun afwezigheid namen Quinn Cook (28 punten) en Draymond Green (25 punten) de meeste scores voor hun rekening.