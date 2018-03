Herzog slaat toe op laatste 500 meter

Vanessa Herzog heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk de eindzege gepakt in het klassement van de 500 meter. De Oostenrijkse schaatsster reed in de laatste race van het seizoen op deze afstand de tweede tijd: 38,11. Haar rivale Karolina Erbanova uit Tsjechië, die zaterdag de eerste 500 meter in Wit-Rusland won, kwam niet verder dan de vierde plaats (38,29). Daardoor klom Herzog alsnog naar de eerste plek in de eindstand, goed voor een geldbedrag van ruim 12.000 euro.

De Russin Angelina Golikova zegevierde zondag met een tijd van 38,08 seconden. Haar landgenote Olga Fatkoelina eindigde als derde in 38,20. Letitia de Jong moest genoegen nemen met de zevende en laatste tijd: 39,19. De Nederlands kampioene op de sprintvierkamp zette zaterdag de vijfde tijd neer: 38,76.

Evenals op zaterdag deden er maar zeven schaatssters mee aan de 500 meter. Olympisch kampioene Nao Kodaira liet het afsluitende toernooi in Wit-Rusland schieten wegens ziekte. Daardoor verspeelde de Japanse schaatsster haar leidende positie in het wereldbekerklassement.