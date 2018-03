Koster zegeviert in Parelloop

Atlete Maureen Koster heeft haar vorm op de weg onderstreept met de zege in de Parelloop in Brunssum. De Boskoopse won de internationaal hoog aangeschreven wegwedstrijd over 10 kilometer in een persoonlijk record van 32.15 minuten. Ze versloeg in de eindsprint Naomi Vaati uit Kenia. Een andere Keniaanse, Evalina Chirchir, werd derde in 32.33.

Koster won in februari haar eerste Nederlandse titel op de weg. Ze pakte in Schoorl de gouden medaille op het NK 10 kilometer in een tijd van 32.36. Ze keert komende zomer terug op de baan en wil zich dan specialiseren op de 5000 meter. Vorig jaar meldde ze zich af voor de WK in Londen wegens gebrek aan vorm. Ze zou daar de 1500 meter lopen.

De Oegandees Joel Ayeko won de wedstrijd bij de mannen in 29.06. De Keniaan Dominic Mibei werd tweede in 29.07 en de Spanjaard Chakib Lachgar derde in 29.08. Richard Douma was de snelste Nederlander; hij liep in 29.14 naar de tiende plaats.